عالية نصيف تحيل عدة ملفات فساد الى هيئة النزاهة

2020/11/25 | 10:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحالت النائبة عالية نصيف عدة ملفات

فساد تخص وزارات وهيئات حكومية الى هيئة

النزاهة .

وقالت في بيان اليوم حصلت وكالة نون

عليه :" قمنا بإحالة ملفات فساد الى

هيئة النزاهة الموقرة للتحقيق فيها،

وهي تخص و

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