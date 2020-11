تعرف على فاكهة تحوي أليافا قابلة للذوبان للمساعدة في حرق دهون البطن

2020/11/25 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..يبحث العديد من الأشخاص عن النصائح والحيل السريعة التي يمكنهم إضافتها بسهولة إلى روتينهم اليومي، في محاولة للمساعدة في تسريع عملية فقدان وحرق دهون البطن.ويتمثل أحد هذه الأساليب في البدء في شرب عصير الجريب فروت، وهو في الواقع أساس الحميات الغذائية مثل حمية الجريب فروت.وهناك بعض الأدلة التي تربط النظام الغذائي الذي يحتوي على الجريب فروت، بالحفاظ على وزن صحي.ووجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في Food and Nutrition Research عام 2014، أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الجريب فروت، كانت أوزانهم أقل من أولئك الذين لم يأكلوا الفاكهة، وكان لديهم أيضا خصر أصغر.ووجد الباحثون أيضا أن الأشخاص الذين تناولوا الجريب فروت يميلون إلى الحصول على المزيد من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الألياف، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.ويحتوي عصير الجريب فروت على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يلعب دورا في وظيفة الإنزيم في الخلايا، كما أن انخفاض مستويات فيتامين C قد يجعل من الصعب أكسدة الدهون أثناء التمرين، وفقا لدراسة التغذية والأيض التي نُشرت في عام 2006.وقال Livestrong: قارن الباحثون حرق الدهون لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات فيتامين C أقل من المستوى الأمثل، مع أولئك الذين لديهم مستويات صحية من الفيتامين، ووجدوا أن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين C يعيق حرق الدهون أثناء التمرين.



وقد يساعد شرب عصير الجريب فروت أيضا في التحكم في الوزن.



ووجدت دراسة استمرت خمس سنوات ونُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية في عام 2010، أن الأشخاص الذين يشربون عصير الفاكهة بنسبة 100%، يميلون إلى أن يكونوا أقل دهونا وأقل عرضة للإصابة بالسمنة وحمل الكثير من الدهون الحشوية”.وفي دراسة نشرت في Plos One، جرى التحقيق في استهلاك عصير الجريب فروت الموضح لتقليل زيادة الوزن لدى الفئران.وتوضح: “تشير البيانات المأخوذة من دراسة حيوانية خاضعة للرقابة جيدا إلى أن عصير الجريب فروت يحتوي على أكثر من مغذ واحد يعزز الصحة، ويستدعي مزيدا من الدراسات حول تأثيرات عصير الجريب فروت في سياق السمنة أو النظام الغذائي الغربي”.وقالت الدكتورة كاثلين زلمان: “يمكن أن يكون الجريب فروت جزءا من نظام غذائي صحي لفقدان الوزن، لأنه مغذ، وليس بسبب أي خصائص غامضة لحرق الدهون.



إذا كنت من محبي الجريب فروت، فاحصد فوائد هذه الفاكهة فائقة التغذية من خلال الاستمتاع بها قبل الوجبات.



قد يساعد تناول نصف حبة جريب فروت قبل الوجبات على الشعور بالشبع، لذلك ستأكل سعرات حرارية أقل في الوجبات وربما تفقد الوزن”.وقال خبير التغذية ريك هاي: “الجريب فروت أو الليمون في الماء الدافئ جيد قبل الإفطار للمساعدة في تطهير الجهاز اللمفاوي وبدء تشغيله”.وتابع: “يمكن أيضا أن يوقف الرغبة الشديدة في الجوع في وقت لاحق من اليوم، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام”.وأضافت أخصائية العلاج الغذائي، كريستين بيلي: “الجريب فروت غني بالماء والألياف القابلة للذوبان، ويمكن أن تساعد في تقليل مستويات الأنسولين، ما يساعد على منع تخزين الدهون في الجسم”.انتهى / 25م

