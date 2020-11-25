2020/11/25 | 10:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…قدم صندوق الاستثمار الروسي للجمعية الطبية الأوروبية طلب ترخيص لقاح “سبوتنيك V” الروسي، قبل انطلاق إنتاجه في ألمانيا، وأعلن عن إنتاج 450 مليون جرعة منه في الهند وكوريا الجنوبية.روسيا تطلب تسجيل لقاحها منظمة الصحة العالمية تتلقى طلبا لتسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد كوروناوقال الرئيس التنفيذي لـلصندوق كيريل ديميترييف لقناة “روسيا 24” التلفزيونية: “نتوقع زيارة وفد كبير من فرنسا هذا الأسبوع، ونحن نعمل مع عدد كبير من الدول الأوروبية، وربما سننتج لقاحنا في ألمانيا”.وأضاف: “سيتم إنتاج 150 مليون لقاح في كوريا الجنوبية، و300 مليون جرعة في الهند، على أن يتم تزويد الأرجنتين بـ25 مليون جرعة من اللقاح بعد إنتاجه في البلدين المذكورين.وتابع: “سيتم الإعلان عن خطط أكثر تفصيلا لتزويد الدول باللقاحات في أواخر ديسمبر مطلع يناير المقبلين”.وأضاف أنه ستبدأ في يناير المقبل عمليات التسليم الأولى للقاح الروسي في الخارج، وفي مارس ستنطلق عمليات التسليم الرئيسية”.انتهى 25

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