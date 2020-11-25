2020/11/25 | 10:33 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 | 10:02 صباحاً | عدد القراءات : 26

تكليف مدير جديد لمفوضية ذي قار

كلَّفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات احمد عبد داخل، بادارة مكتبها في ذي قار بعد الموافقة على طلب إعفاء صفاء حسين من إدارة المكتب.

وقال مدير انتخابات ذي قار الجديد احمد عبد داخل ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كلفته بادارة مكتبها في المحافظة.

واضاف، ان التكليف الجديد له جاء على خلفية تقديم المدير السابق صفاء حسين طلب الاعفاء مرفقة بتقارير طبية تمنعه من الاستمرار بعمله كمدير للمكتب.

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