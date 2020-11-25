أهمية الثقافة والوعي الفكري في تنمية وتطور الشعب - فلاح أمين الرهيمي

2020/11/25 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر الثقافة والوعي الفكري الباب الواسعة التي يدخل من خلالها الإنسان إلى رحاب المعرفة والديمقراطية والقوة والإمكانات الواسعة على فهم ذاته وتطورها والمحاورة والمناقشة الشفافة مع الآخرين والذين من خلالها يستطيع الإنسان معرفة جميع المسالك التي تؤدي إلى بناء وتطور الوطن والشعب بما يمتلكه من ثقافة واسعة يستطيع بها إقناع وتوعية أبناء الشعب بحقوقها العادلة والواقع الذي يعيشه الشعب، وبعد أن تأخذ الأفكار ......





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