أولُ لصٍّ … أولُ مفتاحٍ ... في التاريخ - فاطمة ناعوت

2020/11/25 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت في البَدء؛ كان إنسانٌ.



ثم جاء إنسانٌ وتلصَّصَ على الإنسان، فاخترع الإنسانُ الباب.



جاء إنسانٌ وفتح البابَ وسرق شيئًا.



فاخترعَ الإنسانُ القِفلَ والمفتاحَ.



ثم اخترع الأسوارَ والسياجَ والأصفادَ والخزائن والأرقام السرية وكاميرات المراقبة وغيرها من أدواتٍ ابتكرها الإنسانُ ليحمي نفسَه من لصٍّ زرع زهرة الشرّ الأولى التي لوثت الأرض وجعلتنا نبتكرُ القانونَ والمحاكم والسجون والمشانق.



أصلُ الحياة أن تكو ......





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