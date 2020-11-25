الثورة بالغرب الإفريقي والحروب الوطنية الثورية الجديدة - الحلقة الثالثة - امال الحسين

2020/11/25 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_الحسين التجربة الثورية الجديدة بالغرب الإفريقي : الشهيد إبراهيم صيكايقول الشهيد : "أن تكون شيوعيا كاف، دون حتى أن تنتصر".في ظل هذه الوضع السياسي العالمي الجديد تم دمج الصحراء الغربية في الاستراتيجية الإمبريالية الفرنسية بالغرب الإفريقي بعد اتفاق مدريد السري، من أهم برامج السياسة الإمبريالية بالمنطقة في ظل الاستعمار الجديد، بعد انهيار نظام فرانكو أمام حركة إيتا الثورية بعد قتل رئيس وزرائه ......





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