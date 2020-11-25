النزاهة: الحبس الشديد لمسؤول في كركوك لارتكابه جريمة الرشوة

2020/11/25 | 10:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، صدور قرار حكمٍ حضوري بحق مسؤول في ديوان محافظة كركوك، فيما بينت أن القرار جاء على خلفية ارتكابه جريمة الرشوة.

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