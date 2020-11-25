الشيخ دلير تطالب البرلمان بتشريع قانون مناهضة العنف الاسري

2020/11/25 | 10:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} وجهت النائبة ريزان الشيخ دلير، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن ازدياد حالات العنف الأسري، فيما طالبت مجلس النواب بتشريع قانون مناهضة العنف لحماية الأسرة العراقية.

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