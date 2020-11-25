بلاسخارت تؤكد ضرورة التوصل الى اتفاق عاجل حول كيفية تعزيز النظام الفيدرالي في العراق

2020/11/25 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الممثل الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، ضرورة التوصل إلى اتفاق بشكل عاجل حول كيفية تعزيز النظام الفيدرالي في العراق.جاء ذلك في إحاطة بلاسخارت المقدمة الى مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020).… Readmore

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