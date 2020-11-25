ارتفاع السعار النفط عالمياً مدعوماً باخبار انتاج لقاحات جديدة لفيروس كورونا

2020/11/25 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد افتتاح الأسواق الآسيوية اليوم الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020) واصلت أسعار النفط ارتفاعها الذي شهدته أمس، ليصل سعر برميل نفط برينت إلى أكثر من 48 دولاراً.أدى التفاؤل الذي صاحب اختبار ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا وتداول السلطة في … Readmore

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