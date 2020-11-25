الامن النيابية: أميركا تضع “فيتو” على تطوير العراق منظوماته الدفاعية

2020/11/25 | 11:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداداكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الاربعاء ، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للعراق بشراء اسلحة متطورة، مبينا أن أمريكا تريد من العراق ان يكون تبعا له.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك فيتو على العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير منظومته الدفاعية”، مبينا أن “واشنطن لا تسمح للعراق بشراء رادارات حديثة”.وأضاف أن “واشنطن تريد من العراق أن يكون تابعا لها”، مشيرا إلى أن “التخلص من واشنطن يكمن قيادة حكيمة تفكر بسيادة العراق البرية والبحرية والجوية”.وكان نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي محمد البلداوي في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن الولايات المتحدة تعد امتلاك العراق لهذه المنظومة سوف يضر بامريكا وإسرائيل ويحد من حركة طائراتهما في المنطقة.



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