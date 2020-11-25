بالوثيقة.. المالية تؤمّن رواتب 30 ألف موظف في البصرة

2020/11/25 | 11:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} كشفت وثقية صادرة عن وزارة المالية موقعة من مدير عام الموازنة طيف سامي عن تأمين رواتب 30 ألف موظف في البصرة من المحاضرين المجانيين وأصحاب العقود، والاجراء اليوميين والمفسوخة عقودهم من الحشد.

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