الخدمات النيابية: العراق لديه 5 مطارات ويمتلك 30 طائرة فقط

2020/11/25 | 11:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مطار بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الأربعاء، أن العراق لديه 10 مطارات ويمتلك 30 طائرة فقط، فيما ابدت استغرابها من سعي خمس محافظات لبناء مطارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة النائب، جاسم البخاتي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 25 تشرين الثاني 2020، ان "هناك محافظات وخاصة الصغيرة منها توجهت الى بناء مطارات جديدة وعدتها منجزا، في وقت تحتاج فيه الى مشاريع للموارد المائية والصناعة والزراعة"، واصفا زيادة عدد المطارات بــ "الثقافة غير الصحيحة".

وأوضح ان "المطارات والسيطرة عليها موضوع يخص السلطة الاتحادية، وتوزيعها يتم بين المحافظات الاكثر سكانا، ولهذا وزعت في حينها بين بغداد لكونها العاصمة والبصرة ونينوى، وتمت مراعاة قربها من باقي المحافظات الاخرى".

واستغرب البخاتي هذا التوجه، مبينا ان "بناء المطارات في العراق يفتقد لدراسة جدوى، فضلا عن أن العدد الذي يمتلكه العراق من الطائرات يقدر بـ30 طائرة فقط."

وشدد على ضرورة توجه الحكومة الى مشاريع ستراتيجية اخرى تصب في مصلحة تلك المحافظات.

وكانت كل من محافظات كركوك والانبار وذي قار وبابل وكربلاء قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها بناء مطارات جديدة.

جدير بالذكر انه توجد في العراق حاليا خمسة مطارات دولية، ويمثل نشاط الطيران المدني ثلاث منشآت، الاولى المنشأة العامة للطيران المدني ويكون تمويلها مركزيا، لمطاري بغداد والبصرة، والثانية منشأة طيران الاقليم لمطاري اربيل والسليمانية، والثالثة ادارة مطار النجف الدولي، وتعمل جميعها تحت سلطة الطيران المدني الاتحادية.

ر.إ

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