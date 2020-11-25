بارزاني: اعتبارا من العام المقبل سيكون لكل مواطن في الإقليم بطاقة تعريفية الكترونية

2020/11/25 | 11:09 - المصدر: NRT عربية

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رئيس حكومة الإقليم

فوتو: أرشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الاربعاء، انه سيتم التخلي عن المعاملات الورقية في الدوائر، كاشفا عن ان الحكومة ستعمل على استصدار بطاقة تعريفية الكترونية لكل مواطن في الاقليم ضمن مشروع سيتم انجازه العام المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال حضوره ابرام عقد بين وزارة داخلية الاقليم ومجموعة المانية لتحويل نظام المرور في الإقليم الى الالكتروني، اليوم، 25 تشرين الثاني 2020، حيث قال بارزاني، إن "حكومته تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل عصري وحديث، وتتجه للتخلي عن المعاملات الورقية التي تتطلب ساعات طويلة لانجازها وإتمامها"، مبينا ان العام المقبل سيكون لدى كل مواطن في إقليم كوردستان بطاقة تعريفية الكترونية.

وتابع "نسعى الى انجاز معاملات المواطنين في الدوائر والمؤسسات الحكومية بطريقة (الاونلاين)، والاستغناء عن الورقة والقلم في تقديم الخدمات، ولا يوجد خيار آخر أمامنا اما مواكبة التقدم او البقاء في الماضي المراوحة حوله".

وأوضح ان "النظام الالكتروني سيعطي المزيد من الشفافية ويعكس صورة جملية لمؤسساتنا امام العالم الخارجي"، مبينا انه اليوم سنبرم اتفاقا مع شركة المانية لتسجيل السيارات الكترونيا.

واضاف انه "في العام المقبل سيكون لكل مواطن بطاقة تعريفية الكترونية"، مشيرا الى انه "سيستفيد اكثر من مليوني شخص من هذا البرنامج".

وفيما يتعلق بتحويل نظام عمل المرور الى الالكتروني، أشار بارزاني، إلى انه "سيكون بمقدور الشرطة ضبط السيارات والوصول اليها في الحالات الطارئة بالاضافة الى تقليل الروتين والازدحامات في دوائر المرور، كما يمكن الاستفادة من هذه البيانات في وزارات التربية والصحة".

ر.إ

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