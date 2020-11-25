القبض على 'ارهابي' ينتمي لـ'داعش' في كركوك

2020/11/25 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن القاء القبض على "ارهابي" موزع أرزاق وينقل السلاح لعناصر "داعش" في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين بناحية الرياض في محافظة كركوك، وهو مطلوب وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

واضافت، أن المعتقل "عمل بما يسمى قاطع الرياض، والذي إعترف خلال التحقيقات الأولية بتوزيع الأرزاق والادوية والمستلزمات الطبية الاخرى ونقل الاسلحة بين عناصر عصابات داعش ضمن محافظة كركوك مقابل مبالغ مالية تعطي له من قبل هذه العصابات"، مؤكدة انه "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية لإكمال أوراقه التحقيقية".





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