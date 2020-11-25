الخدمات النيابية تدعو أمانة بغداد لتفعيل الجباية الإلكترونية

2020/11/25 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادشددت لجنة الخدمات النيابية، على ضرورة قيام أمانة بغداد بتفعيل نظام الجباية الإلكترونية وإزالة التجاوزات على ضفاف دجلة.

وقالت عضو اللجنة عائشة المساري خلال مداخلة نيابية تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن الخطوط الرئيسية لمجاري العاصمة بحاجة الى تنظيف وتأهيل متواصل خاصة في مناطق الرصافة (خط بغداد وخط زبلن).

وأضافت أن موراد أمانة بغداد يجب تعظيمها عبر اعتماد نظام "الجباية الالكترونية والإدراة الإلكترونية للحد من حالات الفساد الإدراي وإقرار قانون العاصمة بغداد".

وأكدت المساري على ضرورة "مناقشة قدم البنى التحتية لمدينة بغداد، ورفع التجاوزات على ضفاف دجلة وتطوير شارع الرشيد".

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