2020/11/25 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت الإمارات عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة ذات أغلبية مسلمة، بما في ذلك إيران وسوريا والصومال، وفقا لما نقلته رويترز عن وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: الإمارات تعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: الإمارات تعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).