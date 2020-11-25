مجلس الوزراء يستبدل المتحدث الرسمي باسمه

2020/11/25 | 11:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أبلغت الدائرة الصحفية لمجلس الوزراء، مساء امس الثلاثاء، الصحفيين قبيل بدء المؤتمر الصحفي الأسبوعي بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استبدل المتحدث الرسمي للمجلس .وقال مصدر مطلع لـ/المعلومة/، إن ” الدائرة الصحفية لمجلس الوزراء أبلغت الصحفيين بأن رئيس الوزراء عين وزير الثقافة حسن ناظم متحدثا رسميا لمجلس الوزراء بدلا من المتحدث السابق الإعلامي احمد ملا طلال”.وغاب المتحدث باسم رئيس الوزراء “احمد ملا طلال” عن المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء منذ أسبوعين وسط انباء تتردد بصدور قرار يقضي باعفائه من منصبه.انتهى/25م

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