إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين عن العمل الشهر المقبل

2020/11/25 | 11:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي، إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين الشهر المقبل.وقال الركابي، إن “الوزارة ستطلق وجبة جديدة من القروض للمسجلين في قاعدة البيانات كعاطلين عن العمل وبمعدل 5 إلى 6 الاف قرض”، مبينا ان “قيمة القرض تبلغ 8 ملايين دينار من دون فوائد”.واشار الى ان “الوزارة لديها قروض أخرى على برنامج حاضنات الأعمال من دون فوائد”، لافتا الى ان الراغبين بالتقديم المباشر الى الوزارة يتطلب منهم تقديم فكرة مشروع ابتكاري وفق الضوابط الموضوعة”

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