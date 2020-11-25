النزاهة: الحبس الشديد لمسؤول بكركوك لارتكابه جريمة الرشوة

2020/11/25 | 11:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن صدور قرار حكمٍ حضوري بحقِّ مسؤول في ديوان محافظة كركوك، مبينةً أنَّ القرار جاء على خلفيَّة ارتكابه جريمة الرشوة.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات كركوك/الهيئة الثانية حكماً يقضي بالحبس الشديد لمدير قسم التخطيط العام في ديوان المحافظة؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠/ثانياً/١لسنة ١٩٨٣) واستدلالاً بالمادة (٣/١٣٢) من قانون العقوبات”.وأضاف البيان أن “تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها تشير إلى ارتكاب المدان جريمة الرشوة من خلال طلبه مبالغ من قيمة مشروع إعادة تأهيل أملاك بلديَّة الحويجة مقابل إحالة المشروع، وأخذه مبالغ من مقاولين مقابل إحالة مشاريع أخرى عليهم”.وبينت أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان؛ فقررت الحكم عليه بالحبس الشديد مدة ثلاث سنواتٍ والغرامة؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة”.



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