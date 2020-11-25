مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل في مجال التكنولوجيا المالية

2020/11/25 | 11:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد الصايغ اليوم، إن السوق ستوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وأكبر بنوك إسرائيل "هبوعليم" لدعم التكنولوجيا المالية.

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