الأمة العراقية.. وحدتها أساس دولتها

2020/11/25 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف السعدي

نتيجة الأحداث التي مرت على العراق خلال

حكم البعث حيث دولة بوليسية, قائمة على

المراقبة والحذر من الأخر, حتى لو كان

ربما اقرب المقربين للإنسان، وطائفيته

المقيته..



وإحتلال تنظيم داعش بعض

الم

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