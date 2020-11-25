دانة غاز تسجل معدلاً قياسياً في إنتاج الغاز بإحدى محطات كردستان

2020/11/25 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية، الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، تسجيل معدل قياسي لإنتاج الغاز من محطة خور مور لمعالجة الغاز في إقليم كردستان.

وقالت الشركة، التابعة لائتلاف شركات بيرل بتروليوم، في تقرير لها حصلت عليه (بغداد اليوم)، إنها "سجلت معدلاً قياسياً لانتاج الغاز من محطة خورمور لمعالجة الغاز في اقليم كردستان وبمعدل 418 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".

وأشارت الشركة، التي تمتلك حصّة مقدارها 35 في المئة من أسهم شركة بيرل بتروليوم، إلى "ارتفاع انتاجها على أساس سنوي في معدل إنتاجها في إقليم كوردستان العراق خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 6 في المئة ليصل إلى 32,400 برميل نفط مكافئ يومياً، بعد اكتمال مشروع زيادة كفاءة محطة معالجة الغاز الجديدة في إقليم كردستان العراق خلال شهر أغسطس الماضي".

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن سعداء بنجاح شركة بيرل بتروليوم في تحقيق هذا الإنجاز الهام في حقل خور مور، وهو يأتي ثمرةً لجهودنا المتواصلة والمبذولة بهدف رفع معدل الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة الغاز".





واضاف انه "بالرغم من تأجيل مشروع إنشاء أول خطوط معالجة الغاز الجديدة والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 250 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، على إثر إغلاق الحدود وفرض قيود على التنقل والسفر عقب تفشي فيروس كوفيد-19، فيسرنا أن نعلن عن توقعاتنا باستئناف أعمال الإنشاء الميدانية خلال الأسابيع القليلة القادمة".

واكد وارد ان "كافة الأطراف المشاركة في مشروع خور مور التزامها التام بتنفيذ مشروع التوسعة بأسرع وتيرة ممكنة وبشكل آمن، متوقعا أن "يبدأ إنتاج الغاز من أول خطوط معالجة الغاز في الربع الأول من عام 2023".

ولفت الى انه "من المتوقع أن يضيف هذا المشروع ما بين 175 – 200 مليون دولار سنوياً إلى إيرادات دانة غاز عند إتمامه وبدء إنتاج الغاز".

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