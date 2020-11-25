2020/11/25 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، تسجيل أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا المستجد في البلاد، منذ ظهور الجائحة.

وذكرت السلطات في بيان لها، أنها "سجلت 23675 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مع تسجيل 507 حالات وفاة ناجمة عن الفيروس، ما يمثل أعلى زيادة يومية".

وأشارت إلى أن "إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد، وصل إلى مليونين و162503 إصابات، منها 37538 حالة وفاة"، مبينة أنه "تم تسجيل 25748 حالة شفاء خلال اليوم الماضي، ليصل إلى مليون و660419، مع بقاء 464546 حالة نشطة".

وفي العاصمة موسكو واصل عدد الإصابات الجديدة انخفاضه ليصل إلى 4685 بعدما كان 5838 أمس الثلاثاء، في حين بلغت زيادة الوفيات 75 حالة، لتبقى فوق الـ70 منذ أكثر من أسبوع، بحسب وسائل إعلام روسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعلى منذ بدء الجائحة.. روسيا تسجل ارتفاعاً بوفيات كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعلى منذ بدء الجائحة.. روسيا تسجل ارتفاعاً بوفيات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).