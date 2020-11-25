اعفاء صفاء حسين وتكليف احمد عبد داخل مديرا لمفوضية ذي قار

2020/11/25 | 11:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

كلَّفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات احمد عبد داخل، بادارة مكتبها في ذي قار بعد الموافقة على طلب إعفاء صفاء حسين من إدارة المكتب.



وقال مدير انتخابات ذي قار الجديد احمد عبد داخل ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كلفته بادارة مكتبها في المحافظة.



واضاف، ان التكليف الجديد له جاء ...

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