2020/11/25 | 11:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يكمل استعداداته بشأن لقاح كورونا وينتظر قراراً من الصحة العالمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/25 | 11:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يكمل استعداداته بشأن لقاح كورونا وينتظر قراراً من الصحة العالمية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يكمل استعداداته بشأن لقاح كورونا وينتظر قراراً من الصحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).