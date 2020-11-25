ارتفاع بمعدل قياسي لإنتاج الغاز في كردستان: اكثر من 400 مليون قدم مكعب يومياً

2020/11/25 | 11:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية يوم الاربعاء ، تسجيل معدل قياسي لإنتاج الغاز من محطة خور مور لمعالجة الغاز في إقليم كوردستان.

وقالت الشركة، وهي تابعة لائتلاف شركات بيرل بتروليوم، في تقرير لها إنها سجلت معدل قياسي لانتاج الغاز من محطة خورمور لمعالجة الغاز في اقليم كوردستان وبمعدل 418 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

وأشارت الشركة، التي تمتلك حصّة مقدارها 35 في المئة من أسهم شركة بيرل بتروليوم، إلى ارتفاع انتاجها على أساس سنوي في معدل إنتاجها في إقليم كوردستان العراق خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 6 في المئة ليصل إلى 32,400 برميل نفط مكافئ يومياً، بعد اكتمال مشروع زيادة كفاءة محطة معالجة الغاز الجديدة في إقليم كوردستان العراق خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة، “نحن سعداء بنجاح شركة بيرل بتروليوم في تحقيق هذا الإنجاز الهام في حقل خور مور، وهو يأتي ثمرةً لجهودنا المتواصلة والمبذولة بهدف رفع معدل الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة الغاز”.

واضاف انه “بالرغم تأجيل مشروع إنشاء أول خطوط معالجة الغاز الجديدة والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 250 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، على إثر إغلاق الحدود وفرض قيود على التنقل والسفر عقب تفشي فيروس كوفيد-19، فيسرنا أن نعلن عن توقعاتنا باستئناف أعمال الإنشاء الميدانية خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

واكد وارد ان “كافة الأطراف المشاركة في مشروع خور مور التزامها التام بتنفيذ مشروع التوسعة بأسرع وتيرة ممكنة وبشكل آمن، متوقعا أن “يبدأ إنتاج الغاز من أول خطوط معالجة الغاز في الربع الأول من عام 2023 “.

واشار الى انه من المتوقع أن يضيف هذا المشروع ما بين 175 – 200 مليون دولار سنوياً إلى إيرادات دانة غاز عند إتمامه وبدء إنتاج الغاز”.

وشركة دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تأسست في ديسمبر عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

وتمتلك دانة غاز أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كوردستان العراق بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.

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