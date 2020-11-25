استثمار المثنى: شركة نهج القنطار تباشر تنفيذ مستشفى استثماري جديد في مدينة السماوة

2020/11/25 | 11:40 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن مدير عام هيئة استثمار المثنى المهندس عادل داخل الياسري عن مباشرة الملاكات الفنية والهندسية لشركة نهج القنطار بتنفيذ مستشفى استثماري جديد بسعة مئة وأربعة عشر سريرا وسط مدينة السماوة وبكلفة ثمانية وثمانين مليون دولار على مساحة تصل لنحو تسعة الاف وثلاثمئة متر مربع.



يتكون من اربعة طوابق تحتوي كافة المستلزمات والاقسام الطبية المتخصصة التي ستعفي الأهالي من تحمل نفقات السفر الباهظة خارج العراق وكذلك سيوفر المشروع نحو مئتي فرصة عمل متنوعة يوميا خلال فترة التنفيذ.

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