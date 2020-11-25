اتهامات نيابية للسفارة الأمريكية بمنع وصول التحقيقات الخاصة بجريمة المطار

2020/11/25 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير التعيبان، الاربعاء، السفارة الأميركية في بغداد بالعمل على فرض سطوتها على الحكومة العراقية ومنع وصول التحقيقات الخاصة بجريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي.وقال التعيبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “السفارة الأمريكية تفرض رايها على الحكومة وتمنع وصول التحقيقات باغتيال قادة النصر إلى البرلمان”، مؤكدا أن “هذا الامر اصبح واضحا”.وأضاف أن “سفارة الشر في بغداد تفرض قرارها على الحكومة والسيادة العراقية”، داعيا اياها الى “الكف عن غطرستها العنجهية تجاه سيادة العراق وشعبه”.وكان نواب اتهموا في وقت سابقن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بــ”المماطلة والتسويف” في حسم نتائج التحقيق الخاصة بقصف مقرات الحشد الشعبي وجريمة مطار بغداد، مؤكدين وجود ضغوط أميركية تحول دون ذلك.انتهى/25ح

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