من مذكرات امرأة متحرّرة -1- - نادية خلوف

2020/11/25 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف مضى عامان ، لم أر أمّي .



هل أنتظر حتى تتدفق الأنهار في الصّحراء ، وتولد العنقاء .



عليّ أن أتدبر أمري .



سوف أذهب في الصيف على كل حال.



لا أخشى من الموت ، لا أعتقد أن أمي سوف تموت .



يجب أن تعيش حتى تراني في أحسن حالاتي ، سوف أكون في أحسن حالاتي!لو أن هذا الشتاء ينتهي!مع أنني أحب صوت المطر ، لكن في داخلي نداء يرغمني على استعجال الأمور .



لم أشتق لأمي فقط، بل اشتقت إخوتي، أخواتي، بيتنا، سريري!

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