من مذكرات امرأة متحرّرة -1- - نادية خلوف


من مذكرات امرأة متحرّرة -1- - نادية خلوف
2020/11/25 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف مضى عامان ، لم أر أمّي .

هل أنتظر حتى تتدفق الأنهار في الصّحراء ، وتولد العنقاء .

عليّ أن أتدبر أمري .

سوف أذهب في الصيف على كل حال.

لا أخشى من الموت ، لا أعتقد أن أمي سوف تموت .

يجب أن تعيش حتى تراني في أحسن حالاتي ، سوف أكون في أحسن حالاتي!لو أن هذا الشتاء ينتهي!مع أنني أحب صوت المطر ، لكن في داخلي نداء يرغمني على استعجال الأمور .

لم أشتق لأمي فقط، بل اشتقت إخوتي، أخواتي، بيتنا، سريري!

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