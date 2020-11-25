- اللجنة التأسيسية المعارضة للنظام الملكي بامريكا - - سعيد الوجاني

2020/11/25 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني مؤخرا حصلت شبه ندوة بين معارضين شخصيين وليسوا تنظيميين للملكية بأمريكا ، من اجل الوصول الى بناء أداة سياسية تنظيمية يكون هدفها الرئيسي الأول ، اسقاط النظام الملكي ، وتعويضه بنظام جمهوري ، دون تحديد ميكانيزمات قلب النظام ، ودون تحديد أي جمهورية يريدون ؟ما يلاحظ على شبه الندوة ، انه رغم محاولة بعض الأعضاء التقيد بالبرنامج الذي ينووا تسطيره حتى بناء الأداة التنظيمية ، فان الحوار الذي دار بين الأع ......





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