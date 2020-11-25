لجنة نيابية: الإجازات الاستثمارية تُمنح لجهات خاطئة

2020/11/25 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادعزت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تلكؤ مشاريع العاصمة الى منح الاجازات الاستثمارية الخاصة بالمشاريع لأشخاص وجهات "غير مؤهلة".

وقال رئيس اللجنة رياض التميمي، إن خلال اللقاء، الذي جمع بين أعضاء اللجنة ومدير الاستثمار في دائرة عقارات الدولة، جرى مباحثة تسهيل عملية تخصيص ألاجازات الاستثمارية وفق القوانين النافذة.

وأضاف أن المجتمعين اكدوا على "ضرورة توجيه الفرص الاستثمارية للمشاريع الخدمية والصناعية، التي تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد".

ولفت التميمي الى وجود مشاريع متلكئة في بغداد بسبب منح الإجازات الإستثمارية لتلك المشاريع الى جهات واشخاص غير مؤهلين ما تسبب بتعطيل مشاريع كان يمكن ان تساهم بتدوير عجلة الاقتصاد العراقي.

ودعا "امانة بغداد الى تقليل الإستثمارات الترفيهية وتعويضها بإستثمارات تنموية اقتصادية يمكن لها ان تعود بالفائدة على المواطن البغدادي".

وأكد التميمي: "المرحلة المقبلة سيكون للجنة الاقتصاد متابعة مستمرة للمشاريع الاستثمارية في العاصمة بغداد من خلال حسن الاختيار والمتابعة والمراقبة ، فضلا عن محاسبة من يثبت تقصيره سواء بقصد او اهمال".

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