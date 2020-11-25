“الهندية” تتصدر الشركات المشترية للنفط العراقي في تشرين الاول الماضي

2020/11/25 | 11:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية” سومو”، اليوم الاربعاء، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال الشهر الماضي.

وذكرت “سومو” في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي أن “الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات من أصل28 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تشرين الاول.”

وأضافت أن “الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 5 شركات، تليها الشركات الامريكية بواقع 4 شركات لكل منهما ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والايطالية بواقع شركتين لكل منهما،” مبينة أن “البقية توزعت على الشركات الاردنية والفرنسية والاسبانية واليابانية والهواندية واليونانية والروسية والبريطانية وبواقع شركة واحدة لكل منها”.

واشارت سومو الى انها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا”، مشيرة الى ان “ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة “اوكسون موبيل” الامريكية وبي بي البريطانية وايني الايطالية وكوكاز الكورية الجنوبية.

يذكر ان وزارة النفط اعلنت امس الثلاثاء عن الصادرات النهائية لشهر تشرين الاول والتي بلغت 89 مليونا و153 الفا برميل وبايرادات وصلت الى 3 مليارات و172 مليون دولار.

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