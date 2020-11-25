ريزان شيخ دلير: الاتحاد الوطني مقتنع باصلاح وضع المرأة في كوردستان

2020/11/25 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اليوم الاربعاء 25/11/2020، حملة مناهضة العنف ضد المرأة والتي اعلنها الاتحاد الوطني الكوردستاني والتي ستستمر لمدة 16 يوما.

عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير قالت في حديث لـ PUKmedia، ان الحملة التي اطلقها الاتحاد الوطني توعوية وهي تأتي من منطلق تحمل الاتحاد الوطني للمسؤولية خاصة وانه حزب لديه قناعة تامة باصلاح وضع المرأة في اقليم كوردستان.

وأضافت ان الحملة توعوية ويتم فيها العمل على المساواة بين المرأة والرجل داخل الحزب والمجتمع، لافتة الى ان الحال في اقليم كوردستان افضل من بقية العراق نسبيا وهناك قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة لكن نحن بحاجة الى توعية المواطنين وكيفية التعامل مع المشكلات التي تسبب العنف ضد المرأة.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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