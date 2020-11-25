2020/11/25 | 11:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأربعاء، عن إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين الشهر المقبل.وقال الركابي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة ستطلق وجبة جديدة من القروض للمسجلين في قاعدة البيانات كعاطلين عن العمل وبمعدل 5 إلى 6 الاف قرض”، مبينا ان “قيمة القرض تبلغ 8 ملايين دينار من دون فوائد”.وأضاف الركابي، ان “الوزارة لديها قروض أخرى على برنامج حاضنات الأعمال من دون فوائد”، لافتا الى ان الراغبين بالتقديم المباشر الى الوزارة يتطلب منهم تقديم فكرة مشروع ابتكاري وفق الضوابط الموضوعة”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).