2020/11/25 | 12:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ أكثر من عام.. إعادة فتح منطقة الاحتجاجات وسط الحلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/25 | 12:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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