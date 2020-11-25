لليوم الخامس على التوالي.. تدفق” سيول الحدود” لم يتوقف وحالة استنفار جديدة بداية الاسبوع

2020/11/25 | 12:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، أن تدفق سيول الحدود شرق المحافظة مستمر لليوم الخامس على التوالي.

وقال مدير ناحية قزانية(96كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تدفق سيول الحدود شرق ديالى ومنها قزانية لايزال مستمرا لليوم الخامس على التوالي ولكن بمعدلات متباينة من محاوره الرئيسية لكن في كل الاحوال فان جميع الوديان الرئيسية ومنهع ترلساق الكبير ممتلى حاليا بفعل السيول”.

واضاف الخزاعي،ان” تدفق السيول سيبقى ربما يومين او اكثر قبل ان يتوقف نهائيا لكن ستكون هناك موجة اخرى للسيول ربما الجمعة او السبت وفق الانواء الجوية بفعل احتمالية كبيرة لهطول امطار غزيرة ما سيدفعنا الى اعلان حالة الاستنفار مرة اخرى تحسبا لاي طارى”.

واشار الخزاعي الى ان” وضع السيول في السنوات الاخيرة امن لكن اذا كانت الامطار غزيرة جدا ربما تضررت طرق لائيسية وبعض القرى الحدوودية وهذا ما يدفعنا للاستنفار مع كل تقرير للانواء الجوية حتى ننتخذ سلسلة اجراءات مبكرة لضمان عدم حصول اي مفاجئات وتنبيه الاهالي خاصة سكان القرى الحدودية باتخاذ الاجراءات الوقائية”.

وكانت سيول جارفة ضربت مناطق شرق ديالى بداية الاسبوع الجاري دون اي اضرار تذكر”،انتهى 25 ف

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