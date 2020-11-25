برهم صالح يشارك في حملة ’السلام بالمنزل’

2020/11/25 | 12:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شارك رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، في حملة عالمية بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة.



وقال صالح في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (25 تشرين الثاني 2020)، "في اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة، يشرفني أن أنضم إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوا غوتيريش، بالدعوة إلى "السلام في المنزل، وتأكيد الالتزام بجعل الوقاية والتعويض عن العنف ضد المرأة أولوية في الاستجابة الوطنية لـ COVID-19 وخطط التعافي".

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