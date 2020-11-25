لأول مرة.. أستراليا تجرد إرهابيا

2020/11/25 | 12:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، اليوم الأربعاء، أن بلاده نزعت جنسيتها من شخص جزائري المولد، أدين بقيادة خلية إرهابية خططت لزرع قنبلة في مباراة لكرة القدم في ملبورن عام 2005.

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