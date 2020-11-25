لأول مرة منذ آذار الماضي.. أسعار النفط تتخطى حاجز الـ 48 دولارا للبرميل

2020/11/25 | 12:11 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: أرشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تخطت أسعار النفط، الأربعاء، حاجز الـ 48 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ آذار الماضي، مدعومة بآمال أن يدعم لقاح كورونا الطلب العالمي على النفط.

وارتفع سعر خام برنت العالمي، صباح اليوم، 25 تشرين الثاني 2020، إلى 48,24 دولارا للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 45,18 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن ربح أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء.

وكلا العقدين وصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ أوائل آذار الماضي، وصعدا بنحو تسعة بالمئة في آخر أربع جلسات.

وقال كبير محللي الأسواق لدى "أواندا" جيفري هالي، إنه "في ظل توقع انتقال رئاسي منظم (بالولايات المتحدة) والدعم القادم من اللقاح والتوقعات بأن (أوبك+) ستمدد تخفيضات الإنتاج الأسبوع المقبل، تجاهلت أسواق النفط تماما الزيادة غير المتوقعة بواقع 3,8 مليون برميل في بيانات مخزونات النفط الصادرة عن معهد البترول الأميركي".

ر.إ

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