مغردون عراقيون ينتفضون نصرة لليمن.. وهكذا ردوا على بيان الخارجية

2020/11/25 | 12:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مع وسم "#مع_انصار_الله" تعبيرا عن تضامنهم واسنادهم للشعب اليمني وافتخارهم بالانجازات التي تحققها "حركة ا...

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