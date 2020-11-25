نائب: أميركا تضع “فيتو”على تطوير العراق لمنظومته الدفاعية

2020/11/25 | 12:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية بدر الزيادي، الاربعاء ، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للعراق بشراء اسلحة متطورة، مبينا أن أمريك...

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