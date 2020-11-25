بلاسخارت تبلغ مجلس الأمن برؤية السيد السيستاني لخروج آمن من ازمة العراق

2020/11/25 | 12:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، في إحاطتها لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية :" إن الحكومة العراقية تعم...

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