الأمن النيابية: شراء منظومة دفاع جوي متطورة” اولوية” في 2021

2020/11/25 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرائيل

المعلومة/ بغداد..

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء، أن شراء منظومة دفاع جوي متطورة يمثل اولوية للامن القومي العراقي في 2021.

وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العراق بامس الحاجة لشراء منظومة متطورة للدفاع الجوي تحمي سمائه من اي خروقات او انتهاكات”، مبينا أن “المنظومات الموجودة حاليا محدودة القدرة خاصة في ظل التطورات الحاصلة في الطائرات المقاتلة وخاصة بدون طيار”.

واضاف العزاوي،ان” شراء منظومة دفاع جوي متطورة سواء من روسيا او غيرها اولوية مطلقة للامن القومي العراقي في 2021″.

واعرب عن أمله بأن “يكون هناك تحسن في الوضع المالي للبلاد مع ارتفاع اسعار النفط او الايرادات الاخرى لتامين تمويل صفقة شراء منظومات تكون قادرة على مواجهة كل التحديات لان بقاء الامور على حالها لاتصب في مصلحة امن واستقرار البلاد في ظل الوضع الراهن في منطقة الشرق الاوسط”.

وكانت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب اكدت، اليوم الأربعاء، أن الفيتو الامريكي لا يزال قائما لمنع شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية اس ٣٠٠.



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