2020/11/25 | 12:37 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 | 12:32 مساءً | عدد القراءات : 9

القبض على متهم بالقتل وضبط أسلحة بحوزته في ديالى

تمكنت مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين وفق احكام المادة ٤٠٦ (القتل العمد) وبالجرم المشهود، بعد مداهمة منزله في ناحية كنعان بمحافظة ديالى وضبطت بحوزته بندقية نوع كلاشنكوف مع عتادها، وهاون عيار ٦٠ ملم مع القاعدة، وقاذفة RBG7، وسلاح نوع برنو، واتخذت بحقه الاجراءات اصولياً.

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