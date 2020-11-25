2020/11/25 | 12:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي عصبة الأمم؟ ولماذا تم استبدالها بالأمم المتحدة؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/25 | 12:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

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