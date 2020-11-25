تأكيد من وزارة التربية حول المراحل الدراسية المشمولة بامتحانات الدور الثالث

2020/11/25 | 12:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت وزارة التربية، الأربعاء، المراحل المشمولة بامتحانات الدور الثالث.



وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2020)، "بناءً على ما جاء في موافقة مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء الموافق الـ24 من شهر تشرين الثاني لعام 2020، نؤكد أن المراحل المشمولة بإداء امتحانات الدور الثالث، هم (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الإعدادي) ، للعام الدراسي 2019 – 2020".

واعلن وزير التربية علي حميد الدليمي، الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على اجراء امتحان "الدور الثالث" لطلبة الصفوف المنتهية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين 2020)، انه "بناء على ماتم عرضه من قبل وزير التربية علي حميد الدليمي في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ تشرين الثاني، حصلت موافقة مجلس الوزراء على اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية للعام الحالي (٢٠١٩-٢٠٢٠)".

وأشار البيان الى ان "موعد وآلية الامتحان سيتم تحديدها في وقت لاحق".

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