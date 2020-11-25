2020/11/25 | 12:42 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مترجم ل7 sky

طوكيو (رويترز) – ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي يوم الأربعاء مع تجاهل السوق لتقرير صناعي يظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، مواصلا موجة الصعود مدفوعة بآمال بأن لقاح فيروس كورونا سيعزز الطلب على الوقود.

وارتفع خام برنت 38 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 48.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش بعد أن صعد نحو 4 بالمئة في الجلسة السابقة.



ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتًا، أو 0.6٪ ، إلى 45.18 دولارًا ، بعد ارتفاعه أكثر من 4٪ يوم الثلاثاء..

وسجل كلا العقدين أعلى مستوى لهما منذ أوائل مارس وارتفعا نحو 9٪ في الأيام الأربعة الماضية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجل أسعار النفط ارتفاعا نتيجة لنجاح لقاح فابروس كورونا على الرغم من زيادة المخزون 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجل أسعار النفط ارتفاعا نتيجة لنجاح لقاح فابروس كورونا على الرغم من زيادة المخزون) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجل أسعار النفط ارتفاعا نتيجة لنجاح لقاح فابروس كورونا على الرغم من زيادة المخزون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).