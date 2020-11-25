التربية توضح قرار مجلس الوزراء في إجراء الدور الثالث

2020/11/25 | 12:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناءاً على ما جاء في موافقة مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء الموافق الـ24 من شهر تشرين الثاني لعام 2020 .

وزارة التربية تؤكد ان المراحل المشمولة بإداء امتحانات الدور الثالث ، هم (السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الاعدادي) ، للعام الدراسي 2019 - 2020 .

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